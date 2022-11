Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Nach einem dramatischen Kursverfall von 336,25 EUR im August 2021 bis zuletzt auf 93,40 EUR sei es bei der adidas-Aktie am vergangenen Freitag zu einer dynamischen Gegenbewegung gekommen. Sei es das jetzt gewesen? Schaffe der Titel damit die Trendwende? Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt wagen eine charttechnische Spurensuche: Zunächst würden die letzten beiden, recht deckungsgleichen, Wochentiefs ins Auge fallen, mit denen das Papier auch das untere Bollinger Band erreicht habe. Darüber hinaus sei der Abstand zwischen den beiden Begrenzungen dieses Volatilitätsindikators aktuell extrem groß - in der Vergangenheit oftmals der ideale Nährboden für eine technische Aufwärtsreaktion. Da gleichzeitig der RSI sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis in seiner unteren Extremzone notiere, liege zweifelsohne eine extrem überverkaufte Konstellation vor. Dieser Eindruck werde noch durch den MACD verstärkt, der so tief wie niemals zuvor in der Historie notiere.Per Saldo dürfte die adidas-Aktie das Schlimmste überstanden haben. Für einen echten Befreiungsschlag bedürfe es allerdings eines Spurts über die jüngsten Hochs bei 121,26/121,30 EUR, womit auch die 200-Monats-Linie (akt. bei 117,73 EUR) zurückerobert wäre. Bis dahin bieten auch Anlagezertifikate attraktive Konditionen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 08.11.2022)