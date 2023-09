Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

166,62 EUR -1,49% (19.09.2023, 10:22)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

166,80 EUR -1,65% (19.09.2023, 10:10)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (19.09.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).adidas könne auf ein ereignisreiches Jahr mit zahlreichen Herausforderungen zurückblicken. Das kommende Geschäftsjahr scheine an dieses anzuschließen, obwohl sich die Rahmenbedingungen in China langfristig bessern sollten und das Dilemma rund um die Zusammenarbeit mit Ye mit dem Verkauf von mindestens einem Teil der Produkte zu einem einigermaßen versöhnlichen Ende finde. Nichtsdestotrotz kämpfe adidas mit immer noch hohen Lagerständen und den mitunter daraus resultierenden hohen Rabatten.Erschwerend hinzu komme der zumindest kurzfristig schwächere Markt für Konsumgüter - als Folge der sich abschwächenden Wirtschaft, welche auch das Geschäft von adidas belasten werde. Dazu komme, dass der Börsenkurs von adidas im laufenden Jahr bereits über 30% habe zulegen können. All diese Faktoren würden dazu führen, dass der Analyst das Potenzial der Aktie bereits mehr als ausgeschöpft sehe.Daher reduziert Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sein Kursziel auf EUR 150,00, was zu einer "Verkauf"-Empfehlung führt. Das Kursziel setze sich aus einem Multiple-Ansatz, sowie aus gewichteten Konsensschätzungen zusammen. (Analyse vom 19.09.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity