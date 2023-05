Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

168,88 EUR +7,21% (05.05.2023, 12:17)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

168,62 EUR +7,80% (05.05.2023, 12:03)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (05.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Heute Morgen habe adidas das Zahlenwerk für Q1 2023 veröffentlicht. Trotz drastischer Umsatzrückgänge in China und aufgrund der Problematik rund die Yeezy-Produkte habe der Sportartikelhersteller die Erwartungen übertreffen können.Im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen habe adidas-Vorstandschef Björn Gulden bereits betont, dass es sich bei dem Geschäftsjahr 2023 aufgrund erwarteter Verluste um ein "Übergangsjahr" handeln werde. Dementsprechend sei ein Umsatzrückgang von 1% verzeichnet worden, welcher währungsbereinigt dem Umsatz des Vorjahresquartals entspreche. Analyst:innen hätten einen deutlicheren Rückgang von 4% erwartet. Die Brutto- und operative Marge seien auf 44,8% bzw. 1,1% zurückgegangen. Somit habe sich ein Verlust von EUR 24 Mio. ergeben, welcher jedoch im Vergleich zum Konsens von EUR 46 Mio. ebenfalls deutlich weniger gravierend ausgefallen sei.Die aus der nun beendeten Kooperation mit dem Rapper Ye (Kanye West) hervorgegangenen Yeezy-Produkte würden nach wie vor das deutsche Unternehmen belasten. Besonders die Umsätze der Region Nordamerika seien von der Beendigung der Zusammenarbeit betroffen gewesen, sodass hier ein währungsbereinigter Umsatzrückgang von 20% entstanden sei. Hinsichtlich des weiteren Vorgehens mit dem noch immer lagernden Yeezy-Sortiment habe adidas keine Updates gegeben. Sollten diese nicht mehr verkauft werden, könnte sich dies in Form von Einbußen im Betriebsergebnis in Höhe von EUR 500 Mio. niederschlagen. Als weiteres Problemfeld des vergangenen Quartals hätten sich erneut die Umsätze in China herausgestellt. Hier habe man einen währungsbereinigten Rückgang von 9,4% hinnehmen müssen.adidas habe im Rahmen des Quartalsberichts den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.