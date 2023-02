Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.In einer Pressemitteilung habe adidas gestern Abend vorläufige, noch nicht testierte Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Des Weiteren seien erste Prognosen für das laufende Jahr präsentiert worden.Laut den vorläufigen Zahlen sei der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 6% gewachsen. Währungsbereinigt entspreche dies einem Wachstum von 1% auf EUR 22,5 Mrd. im Vergleich zu EUR 21,2 Mrd. im Vorjahr. Obwohl die zuletzt gesenkten Jahresziele die Erwartungen bereits gedämpft hätten, liege dieses Ergebnis dennoch leicht unter den Schätzungen der Analysten. Brutto- und operative Marge seien auf 47,3% bzw. 3% zurückgegangen. Unter dem Strich habe sich so ein Gewinn von EUR 254 Mio. ergeben, was recht deutlich unter dem Konsens von EUR 346 Mio. liege.Der Pressemitteilung zufolge hinterlasse die Trennung von Kanye West deutlichere Spuren als zuvor erwartet. So sei beispielsweise das Vorgehen mit dem Bestand an Yeezy-Produkten derzeit noch unklar. Im Falle, dass dieser nicht verkauft werden könne, rechne man mit Umsatzeinbußen von in etwa EUR 1,2 Mrd. und einer Beeinträchtigung des Betriebsergebnisses von EUR 500 Mio. Zusätzlich würden Kosten in einer Höhe von bis zu EUR 200 Mio. für eine strategische interne Prüfung anfallen. So erwarte man im schlimmsten Fall für das laufende Geschäftsjahr sogar ein negatives Betriebsergebnis von EUR 700 Mio.Der detailliertere, endgültige Ergebnisbericht folge voraussichtlich am 8. März 2023. Im nachbörslichen Handel sei der Titel teilweise mit Abschlägen von über 10% gehandelt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.