adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (14.12.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Vorsichtige Töne - AktienanalyseVerhaltene Aussagen von CEO Björn Gulden zum kurzfristigen Geschäftsverlauf haben der Aktie des Sportartikelherstellers adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) einen Dämpfer verpasst, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Man werde 2024 "versuchen zu wachsen", habe der Manager in einem Interview mit dem Handelsblatt gesagt. "Ein Schritt nach dem anderen, dann kann auch 2025 wieder besser werden als 2024." Gulden sehe zudem Grenzen auf dem Weg zu einer höheren Profitabilität. "Ich glaube, dass kurzfristige Profitmaximierung gefährlich ist", so der adidas-Firmenchef. Im aktuellen Geschäftsmodell seien zehn Prozent Rendite machbar."Eine sehr hohe Profitmarge über zehn Prozent als Ziel rauszugeben, wäre falsch." Wenn man weit darüber hinausgehe, gehe das "auf die Kosten von irgendjemandem". Im dritten Quartal sei die operative Marge von zuvor 8,8 auf 6,8 Prozent gesunken. In der lokalen Presse sei außerdem ein anderes Thema wieder aufgetaucht: mögliche Zwangsarbeit in der Produktion in China. Gut möglich daher, dass der Aktie nach dem starken Lauf in den vergangenen Monaten nun etwas aus dem Tritt komme. (Ausgabe 49/2023)Börsenplätze adidas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:196,66 EUR +0,77% (14.12.2023, 12:11)