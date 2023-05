Börsenplätze adidas-Aktie:



159,02 EUR -3,30% (19.05.2023, 17:36)



DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (19.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Sportartikelkonzern aus Herzogenaurach gehe ein wesentliches Problem an und werde ab Ende Mai erste Yeezy-Produkte verkaufen. Das habe adidas vor wenigen Minuten erklärt. Ein signifikanter Teil der Einnahmen werde an ausgewählte Organisationen gespendet, die sich gegen Diskriminierung und Hass, einschließlich Rassismus und Antisemitismus, einsetzen würden.Bei den Produkten handele es sich laut adidas um bestehende Designs und Designs, die 2022 für den Verkauf im Jahr 2023 entwickelt worden seien. Ob und wann der Sportartikelkonzern weitere Produkte aus dem Lagerbestand auf den Markt bringe, prüfe das Unternehmen derzeit. Die heutige Ankündigung habe keine unmittelbaren Auswirkungen auf die aktuelle Finanzprognose des Unternehmens für das Jahr 2023."Verkaufen und Spenden war bei allen Organisationen und Stakeholdern, mit denen wir gesprochen haben, die bevorzugte Option", so Bjørn Gulden, Vorstandsvorsitzender von adidas. Es löse ein Lagerbestandsproblem und werde einen positiven Einfluss auf die Communities haben.Wie schon berichtet, besteht bei adidas, einer laufenden Empfehlung des "Aktionär", kein Handlungsbedarf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link