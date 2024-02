Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (01.02.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.In einer Pressemitteilung habe adidas gestern Abend vorläufige, noch nicht testierte Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Dabei habe das Unternehmen, wie viele andere Kleidungshändler, die Erwartungen der Analyst:innen verfehlt.Laut den vorläufigen Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr sei der Umsatz währungsbereinigt gleich wie im Vorjahr geblieben. Durch ungünstige Währungsveränderungen bedeute dies aber in Euro eine Verschlechterung von etwa 5% auf EUR 21,4 Mrd., was somit auch unter den Schätzungen von Analyst:innen von knapp EUR 21,5 Mrd. gelegen habe. Das Betriebsergebnis habe sich im vergangenen Geschäftsjahr auf rund EUR 200 Mio. belaufen. Dies stelle eine positive Überraschung im Vergleich zur letzten Prognose des Unternehmens (rund EUR 100 Mio.) dar, sei jedoch vom Konsensus noch höher bei etwa EUR 250 Mio. erwartet worden.Für das Jahr 2024 rechne das Unternehmen mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. In diese Guidance fließe die Annahme eines kostendeckenden Verkaufs der Yeezy-Restbestände. Das Unternehmen gehe weiterhin davon aus, dass sich Währungseffekte negativ auf die Profitabilität auswirken würden. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren gehe adidas für das Geschäftsjahr 2024 von einem Betriebsergebnis in Höhe von EUR 500 Mio. aus. Der detailliertere, endgültige Ergebnisbericht folge am 13. März 2024.Die letzte Empfehlung zur Aktie von adidas lautete "Verkauf", so Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 01.02.2024)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.