Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (26.03.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) von "Verkaufen" auf "Halten" hoch.GJ 2023: Der Umsatz sei im vergangenen Geschäftsjahr währungsbereinigt gleich wie im Vorjahr geblieben. Durch ungünstige Währungsveränderungen bedeute dies aber in Euro eine Verschlechterung von etwa 5% auf EUR 21,4 Mrd. Das Betriebsergebnis habe sich im vergangenen Geschäftsjahr auf rund EUR 268 Mio. belaufen. Dies stelle im Vergleich zum Vorjahr zwar eine deutliche Verschlechterung von über 60% dar, sei aber als eine positive Überraschung im Vergleich zur letzten Prognose des Unternehmens (rund EUR 100 Mio.) anzusehen. Die Konsenserwartungen hätten somit annähernd erfüllt werden können. Enttäuschungen habe es beim Gewinn je Aktie gegeben. Dieser habe sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert und sei für das letzte Quartal, sowie für das abgelaufene Geschäftsjahr negativ gewesen. Dies sei zwar bereits von Analyst:innen erwartet worden, die Höhe von EUR -0,67 sei aber auch für diese eine Überraschung gewesen.Gulden: Seit seinem Start als CEO habe der Ex-Fußballstar Bjorn Gulden bereits so einiges fertiggebracht. Über unkonventionelle Wege, wie zum Beispiel der Weitergabe seiner persönlichen Telefonnummer, habe er die Transparenz des Managements, sowie die Moral der Belegschaft erhöhen können. Er habe auch die Entlassung von Berater:innen veranlasst, die seiner Meinung nach Fehler gemacht hätten, die Expert:innen der Sportbranche niemals machen würden. Des Weiteren habe sich Gulden für die Wiedereinführung von Cricket ins Sortiment eingesetzt. Damit solle der Absatzmarkt Indien weiter ausgebaut werden. Nach der Unterzeichnung eines Marken-Sponsoringvertrags mit dem indischen Cricket-Team im Jahr 2023 habe das Unternehmen innerhalb von drei Monaten 6 Mio. Trikots in Indien verkauft.Regionen: Nachdem im letzten Jahr vor allem Lateinamerika ein starkes Umsatzplus i.H.v. über 20% habe verzeichnen können, werde für das kommende Jahr wieder ein starkes Umsatzwachstum für den chinesischen Markt mit über 15% erwartet. Somit würden sich wieder Chancen im großen fernöstlichen Wachstumsmarkt ergeben, welche durch Marketingkampagnen mit chinesischen Influencern und Berühmtheiten weiter erhöht werden sollten. So solle der 2. Platz im Rennen um die Marktmacht in China zurückerobert werden.Ausblick: Für das Jahr 2024 rechne das Unternehmen mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. In diese Guidence fließe die Annahme eines kostendeckenden Verkaufs der Yeezy-Restbestände. Das Unternehmen gehe weiterhin davon aus, dass Währungseffekte sich negativ auf die Profitabilität auswirken würden. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren gehe adidas für das Geschäftsjahr 2024 von einem Betriebsergebnis i.H.v. EUR 500 Mio. aus. Erst kürzlich habe adidas in einem Analysten-Call bekannt gegeben, dass man sehr zuversichtlich sei die angekündigten Ziele zu erreichen. Damit hebe sich das Unternehmen von Mitbewerbern wie Nike und PUMA ab, welche eine schlechtere Guidance vorgelegt hätten.Daher setzt Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sein Kursziel auf EUR 215,00, was in einer "Halten"-Empfehlung resultiert. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum breiten Markt berücksichtige. (Analyse vom 26.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen