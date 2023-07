Börsenplätze adidas-Aktie:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (24.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.adidas habe seine optimistischen Erwartungen übertroffen: Laut einem Bericht der "Financial Times" habe der deutsche Sportartikelhersteller in der ersten Verkaufsserie nach dem Ende der Partnerschaft mit Kanye West Yeezy-Sneaker im Wert von 508 Millionen Euro absetzen können. Deshalb sei JP Morgan jetzt bullish.Das Ye-Aus habe adidas in diesem Jahr bereits zu einer Senkung der Jahresprognose für das Betriebsergebnis auf minus 700 Millionen Euro veranlasst. Richtig aufwärts solle es erst wieder im folgenden Jahr gehen. Nun würden Daten aber belegen, dass der Verkauf der auf Halde liegenden Yeezy-Produkte deutlich besser laufe als erwartet.JP Morgan habe nun das Kursziel für Adidas von 185 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analystin Olivia Townsend habe darauf verwiesen, dass die Aktie des Sportartikelherstellers seit Jahresbeginn im Branchenvergleich überdurchschnittlich zugelegt habe. Weitere Kursgewinne hätten von Geschwindigkeit und Ausmaß der Trendwende bei der Marke sowie bei der Geschäftsentwicklung abgehangen. Im besten Fall könnten das Wachstum sowie das Margenpotenzial zu einem fairen Wert von bis zu 300 Euro je Aktie führen. Ihre Schätzung für das operative Ergebnis liege 2024 rund 40 Prozent über der Konsensprognose.Der Turnaround bei adidas laufe. Kursziel des "Aktionär": 220 Euro, Stopp: 130 Euro, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 24.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link