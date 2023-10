Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

166,66 EUR +4,25% (09.10.2023, 15:17)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

166,24 EUR +4,40% (09.10.2023, 15:02)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (09.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Plus von 3,7 Prozent zähle die Aktie von adidas heute zu den Top-Werten im DAX. In einem schwachen Gesamtmarkt würden die Titel des Sportartikelherstellers zeitweise sogar mit einem Plus von über 4 Prozent bis auf 165,84 Euro herausragen. Rückenwind habe es dabei nicht nur von der Charttechnik gegeben.Mit einem kräftigen Start in die neue Börsenwoche hätten es die Papiere der Herzogenauracher über die einfache 200-Tage-Linie bis an die exponentiell berechnete Durchschnittslinie geschafft. Beide würden als Gradmesser für den längerfristigen Trend gelten. Ein klarer Ausbruch aus der volatilen Seitwärtsphase habe die adidas-Aktie damit aber noch nicht gefunden."Die Pre-Calls nerven total", habe ein Börsianer das Kursgeschehen kommentiert. Damit gemeint seien die letzten Unternehmenskontakte mit den Analysten, bevor die Finanzkommunikation vor den Zwischenberichten ruhe. Die letzten Signale der Firmen würden oft für deutliche Kursschwankungen sorgen - wie beispielsweise am Donnerstag für einen heftigen Kursrutsch bei PUMA.Bei adidas seien die Signale aber deutlich positiver ausgefallen. Im dritten Quartal seien wohl weitere Fortschritte in der Räumung der Warenlager gemacht worden, habe etwa Piral Dadhania von der RBC geschrieben. Er habe seine Kunden auf eine Erhöhung der adidas-Jahresziele eingestellt und den Zielkurs von 160 auf 165 Euro gehoben.Schon am 8. November werde adidas seine aktuellsten Quartalsergebnisse verkünden. Analysten und Anleger würden dann mit einer Überraschung rechnen.Die Aktie von adidas steht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" - Anleger bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 09.10.2023)Mit Material von dpaAFX