adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (12.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von adidas sei am Montag mit einem Kursplus von fünf Prozent Top-Gewinner im DAX. Grund sei ein Upgrade von Bernstein. Die Aktie des zweitgrößten Sportartikelherstellers der Welt habe nun an der 50-Tage-Linie nach oben gedreht und nehme Kurs auf das 52-Wochen-Hoch. Wie viel Power habe der Titel?Nicht wenig, so Bernstein-Analystin Aneesha Sherman. Ihr Kursziel für adidas: 190 Euro, ihr Rating: "Outperformer" nach zuvor "Market Performer".adidas sei dabei, seine Marke wieder richtig aufzupolieren, nachdem das Unternehmen sie im vergangenen Jahr "geschrottet" habe. Zudem verbessere sich die Lage in China. Der Wechsel Lionel Messis zu Inter Miami sollte dazu führen, dass adidas in den USA Marktanteile gewinne.Der Turnaround bei adidas laufe. Das Kursziel des "Aktionär" liege bei 220 Euro, Stopp: 130 Euro. (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link