Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (17.11.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Talfahrt beendet - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Es komme nicht alle Tage vor, dass ein DAX-Wert um knapp 30 Prozent in die Höhe schieße. So sei vor wenigen Tagen bei adidas geschehen. Auslöser sei ein Artikel im Manager Magazin gewesen, wonach der scheidende PUMA-Chef Björn Gulden offenbar zum größeren Lokalrivalen wechseln solle. Gulden würde damit Nachfolger des auf Abruf stehenden Vorstandsvorsitzenden Kasper Rorsted, der bereits vor einiger Zeit sein Ausscheiden angekündigt habe. Zwar sei das Plus von in der Spitze 29 Prozent ein wenig geschmolzen, am Ende des Handelstages seien aber noch 21,4 Prozent übrig geblieben.Als der Sportartikelkonzern wenige Tage später die Personalie bestätigt habe, habe der Titel erneut zum Steigflug angesetzt - Gulden komme zum 1. Januar 2023. Börsianer hätten eine große Portion Vorschusslorbeeren verteilt. Denn die Aufgaben, die auf Gulden warten würden, seien nicht ohne. Schließlich kämpfe adidas mit massiven operativen Problemen. Bereits am 20. Oktober habe der Konzern vor allem wegen der Probleme in China und der Kaufzurückhaltung infolge der hohen Inflation die Umsatz- und Margenprognosen senken müssen.Wenige Tage später habe adidas die Partnerschaft mit Kanye "Ye" West unter anderem wegen antisemitischer Äußerungen des US-Rappers beenden müssen, was in der Folge zu zwei weiteren Gewinnwarnungen geführt habe. Doch Börsianer würden alles Sorgen beiseite wischen. Mit dem jüngsten Anstieg könnte die adidas-Aktie ihre Talfahrt beendet haben - zumindest solange das Mehrjahrestief bei knapp 95 Euro halte. (Ausgabe 45/2022)Börsenplätze adidas-Aktie: