Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

174,42 EUR +5,36% (25.01.2024, 13:57)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

173,78 EUR +4,60% (25.01.2024, 13:43)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (25.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Mit einem Plus von fünf Prozent sei adidas am Donnerstag Tagesgewinner im DAX. Die Verluste vom Vortag aufgrund der schwachen PUMA-Zahlen hake adidas damit schnell ab. Grund für den Kurssprung seien offenbar positive Aussagen des Managements in einem Analysten-Call. Indes bleibe die PUMA-Aktie unter Druck.Anberaumt seien die Jahreszahlen eigentlich erst im März, doch könnten vorab schon Eckdaten bekannt gegeben werden. Solche Vorab-Gespräche, sogenannte "Pre-Close Calls", seien bei großen europäischen Unternehmen eine seit langem übliche Praxis, um Analysten im Vorfeld etwas Orientierung zu geben.Die adidas-Aktie kratze nun wieder an der 200-Tage-Linie. Gelinge das Break, könnte es kurzfristig bis in den Bereich von 187 Euro gehen.PUMA sei unter den Stoppkurs des "Aktionär" gefallen - vor einem Neueinstieg sollten Anleger eine Bodenbildung abwarten. adidas ist laufende Empfehlung mit Kursziel 220 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link