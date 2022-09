Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

130,84 EUR +3,15% (28.09.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

130,24 EUR +2,31% (28.09.2022, 17:40)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (29.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) weuterhin mit "kaufen".Im abgelaufenen Quartal habe adidas dort angeknüpft wo sie nach dem ersten aufgehört hätten. Die Dynamik in den Hauptregionen Europa und Nordamerika habe sich fortgesetzt. Asien-Pazifik sei wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, doch China habe nach wie vor geschwächelt und die Margen belastet. Momentan scheine adidas in diesem Wachstumsmarkt größere Schwierigkeiten zu haben als die Konkurrenz. Da die zukünftigen politischen Entscheidungen Chinas kaum einzuschätzen sind, wirft sich hier auch für die Zukunft ein Fragezeichen auf, obwohl sich zumindest die Lockdowns momentan zu lockern scheinen, so der Analyst der RBI. Einen gewissen Unsicherheitsfaktor bringe auch der Wechsel an der Spitze mit sich.Insgesamt sei Mathe jedoch nach wie vor von adidas überzeugt und glaube an die Stärke der Marke. Deshalb, und auch weil die Aktie seiner Meinung nach überproportional abgestraft worden sei, erachte er den Titel trotz der vielen Unsicherheiten und der gesenkten Erwartungshaltung als kaufenswert.Aufgrund der Abwertung der ganzen Peergroup und niedrigeren Gewinnschätzungen senkt Sebastian Mathe, Analyst der RBI, sein Kursziel zwar auf EUR 155, bestätigt jedoch seine "Kauf"-Empfehlung. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsabschlag zur Peergroup berücksichtige. (Analyse vom 28.09.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity