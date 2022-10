Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

116,12 EUR +1,11% (10.10.2022, 11:06)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

115,88 EUR +0,28% (10.10.2022, 10:51)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (10.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alles Aus zwischen adidas und Kayne West? Nachdem der Rapper mehrfach gegen den Sportartikelhersteller gepöbelt habe, wolle dieser die Zusammenarbeit nun überdenken. Keine leichte Entscheidung, denn die "Yeezy"-Sneaker seien heiß begehrt und hätten adidas Milliarden eingebracht. Die Aktie habe ein neues Sechsjahrestief markiert.Kayne Wests "Yeezy"-Kollektion habe seit 2015 als Aushängeschild des Konzerns gegolten. Sie habe jedes Jahr schätzungsweise mehr als eine Milliarde Euro in die Kasse gespült. Auch West habe sich daran eine goldene Nase verdient, man habe sogar gewitzelt, es sei seine Haupteinnahmequelle.Doch West sei kein einfacher Kooperationspartner gewesen. Seit Monaten pöbele er im Netz gegen adidas, attackiere den Konzern sogar mit Plagiatsvorwürfen. adidas habe die von ihm entworfenen "Yeezy"-Schuhe kopiert und für eigene Zwecke verwendet. Darüber hinaus fordere der Rapper immer wieder einen Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat.West habe auf die Ankündigung höchst beleidigt reagiert und habe kurzum den nächsten Post abgeschossen: "adidas hat meine Designs vergewaltigt und gestohlen." Eigentlich sei der Rapper noch bis 2026 vertraglich an adidas gebunden. Gerüchten zufolge habe der Konzern ihm nun aber eine Abfindung in Höhe von einer Milliarde Dollar angeboten.Der Zeitpunkt für die Auseinandersetzungen mit Kayne West könnte nicht schlechter sein. adidas leide bereits unter angespannten Lieferketten und der hohen Inflation. Die Aktie sei dieses Jahr um knapp 60 Prozent gefallen und kenne weiterhin nur eine Richtung: nach unten. Sie fiel vor Kurzem unter den Stoppkurs des "Aktionär" und wurde verkauft, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 10.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link