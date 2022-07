XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

169,72 EUR -3,58% (26.07.2022, 17:36)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (27.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der deutsche Sportartikelhersteller habe am Dienstag nach Börsenschluss zwar besser als erwartete vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, seine Prognose aber dennoch nach unten revidiert. Diesen Schuh hätten sich die Aktionäre nicht anziehen wollen. Nach der erneuten Prognosesenkung dürfte die kurze Erholung der adidas-Aktie endgültig abgeblasen sein. Die 50-Tage-Linie sei bereits am frühen Morgen durchbrochen worden und nun das Papier nähere sich wieder seinem Verlaufstief bei 156,46 Euro an. Anleger sollten aufgrund der günstigen Bewertung und der volatilen Marktlage aber vorerst investiert bleiben, beim Stoppkurs aber von 140 Euro die Reißleine ziehen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze adidas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:166,00 EUR -5,83% (26.07.2022, 22:26)