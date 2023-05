Börsenplätze adidas-Aktie:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (05.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei adidas sei noch kein Licht am Ende des Tunnels in Sicht. US-Investoren hätten den Sportartikelhersteller bereits wegen des Desasters mit Kanye West verklagt. Das unrühmliche Ende der Partnerschaft mit dem Künstler habe noch weitreichende und langwierige Folgen. Am Freitagmorgen seien nun noch schwache Quartalszahlen hinzugekommen.Volle Lager und die gekündigte Yeezy-Partnerschaft hätten adidas auch im ersten Quartal 2023 belastet. Der währungsbereinigte Umsatz habe mit knapp 5,3 Milliarden Euro zwar auf Vorjahresniveau gelegen, das Betriebsergebnis sei jedoch um mehr als 86 Prozent auf 60 Millionen Euro eingebrochen. Die entsprechende operative Marge habe nur bei 1,1 Prozent gelegen, nach 8,2 Prozent im Vorjahr.Das erste Quartal sei etwas besser gelaufen als erwartet, habe Vorstandschef Björn Gulden am Freitag in Herzogenaurach bei der Vorlage der Zahlen gesagt. Die Lagerbestände seien zwar immer noch zu hoch, aber bereits um 300 Millionen Euro niedriger als zu Jahresbeginn.Die Probleme würden sich häufen. Anleger bleiben außen vor, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 05.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link