adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (07.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Aussicht auf einen Wechsel des PUMA-Chefs Björn Gulden zum Rivalen adidas habe die Aktien der beiden deutschen Sportwarenhersteller zum Wochenschluss in unterschiedliche Richtungen getrieben: Die PUMA-Anteile sei unter Druck geraten und die adidas-Aktie sei in die Höhe geschossen. Auslöser der deutlich gegensätzlichen Kursreaktionen sei gewesen, dass das Manager Magazin unter Berufung auf eigene Informationen über den Wechsel an der Spitze von adidas berichtet habe. Kurz zuvor habe PUMA bekannt gegeben, dass Gulden nach neun Jahren als Chef seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Arne Freundt werde zum 1. Januar auf Gulden folgen. Knapp eine Stunde nach dem Bericht des Manager Magazin habe adidas bestätigt, dass man sich in Gesprächen mit dem PUMA-Chef über die Nachfolge des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Kasper Rorsted befinde.Da Gulden PUMA während seiner Amtszeit stark geprägt habe, sei der Schritt negativ für den Sportartikelhersteller, habe Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC geschrieben. Allerdings sei der fränkische Konzern in einer guten Verfassung und entwickle sich schwungvoll. Daran dürfte sich mit Blick auf die von Gulden geschaffenen strategischen Ziele kurz- bis mittelfristig nicht viel ändern. Angesichts des guten Rufs, den Gulden genieße, und seines sichtbaren Einflusses bei PUMA würde er dessen Ernennung zum Firmenchef als positiv für adidas werten, habe RBC-Experte Dadhania ergänzt. adidas brauche dringend eine neue Strategie, die sich auf die Umsetzung konzentriere, das Produktangebot - insbesondere im Bereich Lifestyle-Schuhe - erneuere und das China-Geschäft ein für alle Mal in Ordnung bringe.Auch der Experte James Grzinic vom Analysehaus Jefferies habe sich zuversichtlich geäußert. Guldens Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Nachfrage und in puncto operative Exzellenz mache ihn zum idealen Kandidaten für adidas.Bei den Aktionären von PUMA habe der Chefwechsel kurzfristig für lange Gesichter gesorgt. Die Aktie habe zwischenzeitlich deutliche Verluste von fast 11% fast komplett wettgemacht. Die adidas-Aktie habe ihre anfänglichen Gewinne rasant ausgebaut und am Ende mehr als ein Fünftel zugelegt. Investierte Anleger sollten vorerst an ihren PUMA- und/oder adidas-Positionen festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link