Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

135,28 EUR -1,14% (16.09.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

135,14 EUR -1,07% (16.09.2022, 17:35)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (17.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Anleger würden bei adidas kein Licht am Ende des Tunnels sehen - die Aktie des Sportartikelherstellers sei auch am Freitag unter Druck gestanden und auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen. Verbessere sich das Sentiment nicht alsbald, könnte es noch deutlich bitterer für Aktionäre des fränkischen Konzerns werden.Die adidas-Aktie falle schon seit Monaten wie ein Stein. Seit dem Hoch vom November 2021 habe das Unternehmen 55% der Marktkapitalisierung eingebüßt. Am Freitag habe ein Analystenkommentar die Stimmung weiter belastet: Cowen habe die adidas-Aktie von "outperform" auf "market perform" abgestuft.adidas kämpfe derzeit mit einigen Problemen. Die größte Schwierigkeit sei die hohe Inflation, die den Konsum bremse. Hinzu kämen die Lieferkettenprobleme, ausgelöst durch die PCorona-Krise. Zudem suche adidas einen neuen Chef, nachdem Kasper Rorsted seinen Abschied verkündet habe. Hauptaufgabe von Rorsteds Nachfolger müsse sein, für mehr Innovationen zu sorgen. Nach Einschätzung des "Aktionärs" verlasse sich adidas schon viel zu lange auf allseits bekannte Produkte wie den Ultraboost oder den Stan Smith.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: