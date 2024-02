Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

164,00 EUR -8,67% (31.01.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

176,12 EUR -1,95% (31.01.2024, 17:37)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (01.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die adidas-Aktie sei am Mittwoch massiv unter Druck geraten und auch unter eine wichtige Unterstützung gerutscht. Der deutsche Sportartikelhersteller habe am Vorabend überraschend vorläufige Zahlen für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2023 vorgelegt und einen Ausblick auf das laufende Jahr. Dieser habe enttäuscht.adidas erwarte für 2024 einen währungsbereinigten Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Diese Umsatzprognose basiere auf der Annahme, dass das Unternehmen die verbleibenden Yeezy-Bestände kostendeckend verkaufen werde. Unter Berücksichtigung der erwarteten währungsumrechnungs- und transaktionsbedingten Belastungen sowie der aktuellen Yeezy-Prognose gehe adidas für das Geschäftsjahr 2024 von einem Betriebsergebnis von rund 500 Mio. Euro aus. Hier sei im Vorfeld deutlich mehr erwartet worden.Die Aktie von adidas sei mit dem Kursrutsch vom Mittwoch unter die wichtige 200-Tage-Linie gefallen. Damit sei ein neues Verkaufssignal generiert worden, die Aktie klar angeschlagen. Anleger sollten den vom "Aktionär" empfohlenen Stoppkurs bei 155 Euro beachten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2024)Börsenplätze adidas-Aktie: