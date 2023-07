Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (04.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von adidas setze ihre starke Entwicklung seit November 2022 fort. Das Papier sei am heutigen Dienstag mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 178,64 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen und damit hinter Vonovia und Deutsche Börse AG ( ISIN DE0005810055 WKN 581005 ) der drittstärkste Wert des Tages im DAX gewesen. Beflügelt habe eine positive Einschätzung der Privatbank Berenberg.Berenberg sehe für den mit über 38 Prozent Kursplus zweitbesten DAX-Wert des laufenden Jahres noch viel mehr Potenzial. Analyst Graham Renwick habe für die Papiere der Herzogenauracher mit 220 Euro das höchste Kursziel am Markt angesetzt. "Wir denken, dass adidas erst am Beginn einer aufregenden mehrjährigen Turnaround-Story steht", so Renwick.Er spreche mit Blick auf die gleichnamige Schuhmarke von einer "Samba Party", dem heißesten Produktzyklus seit den Superstar-Schuhen zwischen 2015 und 2017. Im günstigsten Fall halte der Experte sogar einen Kursgewinn von 70 Prozent für möglich - das wäre ein Anstieg auf rund 300 Euro.Im Bereich von 180 Euro gelte es allerdings zunächst eine Charthürde zu nehmen, an die die Aktien in den vergangenen Wochen erneut gescheitert seien.Auch "Der Aktionär" sei ganz klar zuversichtlich bei der Aktie von adidas. Anleger, die der Kaufempfehlung im Mai gefolgt seien, könnten sich bereits über erste Gewinne freuen. "Der Aktionär" rate: Gewinne laufen lassen. Aber auch Neueinsteiger könnten bei der Turnaroundstory noch zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. Ein Stopp bei 130,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 04.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)