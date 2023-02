Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

140,92 EUR +3,16% (27.02.2023, 13:12)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

141,10 EUR +3,45% (27.02.2023, 13:05)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (27.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die adidas-Aktie sei zum Wochenstart hinter der Commerzbank der zweitstärkste Wert des Tages im DAX. Sie profitiere dabei von der Hoffnung auf weniger als befürchtete Belastungen durch das Ende der Partnerschaft mit dem Rapper Kanye West. Das Papier des fränkischen Sportwarenkonzerns seien damit bis knapp an die 50-Tage-Linie herangelaufen. Dieser mittelfristige Trendindikator verlaufe aktuell bei 141,16 Euro.Ein Händler habe auf Presseberichte verwiesen, wonach sich adidas und der Rapper auf eine neue Vereinbarung geeinigt hätten, den verbliebenen Bestand an sportlichen Schuhen im Wert von einer halben Milliarde US-Dollar zu verkaufen.Die adidas-Aktie habe sich nach dem massiven Ausverkauf seit Mitte 2021 zuletzt stabilisieren können. Komme das Unternehmen doch noch mit einem blauen Auge bei der Kooperation davon, könnte das die Aktie weiter stützen. Neue Impulse könnte es in der kommenden Woche (detaillierte Jahreszahlen am 8. März) geben. Vorerst abwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: