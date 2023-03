Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (08.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der Weg von adidas zurück in die Erfolgsspur sei steinig. Am Mittwoch habe der DAX-Konzern bekannt gegeben, nur eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie zu zahlen - im vergangenen Jahr seien es noch 3,30 Euro gewesen. Damit liege adidas auch deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Die adidas-Aktie gehe auf Tauchstation.Der Markt habe trotz der zahlreichen Probleme, mit denen adidas zu kämpfen habe, mit 1,64 Euro gerechnet. 2022 habe adidas mit der hohen Inflation und Problemen in China zu kämpfen gehabt. Dazu sei die Kündigung der Kooperation mit Kanye West unter anderem wegen Antisemitismus-Vorwürfen gegen den Rapper gekommen.Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft sei daher von knapp 1,5 Mrd. auf 254 Mio. Euro eingebrochen. Der Sportartikelhersteller habe damit seine bereits vorgelegten vorläufigen Zahlen bestätigt.In Q4 habe sogar ein Verlust von 482 Mio. Euro zu Buche gestanden nach 123 Mio. Euro Gewinn ein Jahr zuvor. Durch das Ende der Yeezy-Kooperation habe adidas rund 600 Mio. Euro Umsatz verloren, der insgesamt noch um ein Prozent auf 5,2 Mrd. Euro gestiegen sei.adidas könne nach den ganzen Enttäuschungen (drei Gewinnwarnungen innerhalb von vier Monaten) immer noch negativ überraschen. Kurzfristig dürfte nun die 100-Tage-Linie (130,91 Euro) getestet werden. DER AKTIONÄR bevorzuge aus der Branche PUMA . (Analyse vom 08.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)