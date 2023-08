Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nike.



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (23.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schon wieder der gleiche Mist! Erst Mitte Mai habe Foot Locker seine Umsatzprognose für das Jahr drastisch gesenkt und damit neue Sorgen für die gesamte Sportartikelbranche entfacht. Jetzt gebe es wieder schlechte News: Foot Locker senke erneut die Prognose, die Aktie verliere vorbörslich rund 30 Prozent. adidas gebe im Sog ebenfalls rund fünf Prozent nach.Der US-Sportschuheinzelhändler Foot Locker habe mit seinem Ausblick im Rahmen der Q2-Zahlen auf ganzer Linie enttäuscht. Bei der Veröffentlichung habe Foot Locker von anhaltenden Schwierigkeiten im Konsumumfeld sowie einer weiteren Abschwächung der Trends im Juli gesprochen. Als Reaktion würden die Anleger die Aktie von Foot Locker auf Talfahrt schicken.Im zweiten Quartal habe Foot Locker bei einem Umsatz von 1,86 Milliarden Dollar einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,04 Dollar eingefahren. Das habe etwa den Erwartungen der Analysten entsprochen. Doch die heftig gekappte Prognose habe für regelrechte Schockwellen gesorgt. Bislang habe der Konzern mit einem Gewinn von 2,00 bis 2,25 Dollar je Aktie im Gesamtjahr gerechnet. Nun sei die Spanne auf lediglich 1,30 bis 1,50 Dollar zurückgenommen worden. Experten hätten 2,01 Dollar auf dem Schirm. Ebenfalls pikant: Um finanziell flexibel zu bleiben, sei die bislang recht hohe Quartalsdividende von 40 Cent je Aktie ausgesetzt worden. Das komme bei den Anlegern naturgemäß ebenfalls nicht gut an.Die miese Prognose belaste am Mittwoch die gesamte Branche. Die adidas-Aktie falle direkt nach der Bekanntgabe um fünf Prozent, PUMA notiere vier Prozent tiefer. Branchenprimus Nike verliere mehr als drei Prozent und falle vorbörslich unter die wichtige 100-Dollar-Marke."Der Aktionär" wird die Situation genau beobachten. Vorerst bleiben Anleger aber dabei und lassen ihre Gewinne laufen, so Lukas Meyer. (Analyse vom 23.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: