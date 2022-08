Börsenplätze adidas-Aktie:



176,48 EUR +2,31% (04.08.2022, 11:24)



176,38 EUR +3,15% (04.08.2022, 11:09)



DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Bereits vergangene Woche habe der Sportartikelhersteller adidas seine vorläufigen Quartalszahlen veröffentlicht. Diese hätten bei den Anlegern für Enttäuschung gesorgt und den Kurs einbrechen lassen. Mit den endgültigen Geschäftszahlen habe das Unternehmen diese nun bestätigt. Darauf habe der Markt deutlich freundlicher reagiert.Beim Umsatz habe adidas gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von währungsbereinigt vier Prozent auf 5,57 Milliarden Euro vorweisen können. Jedoch sei die Bruttomarge von 10,7 auf 7,0 Prozent deutlich zurückgegangen. Das Betriebsergebnis liege bei 392 Millionen Euro.Weiterhin belastend wirke sich das China-Geschäft aus, welches sich langsamer erhole als erwartet. Daher rechne adidas dort für das verbleibende Jahr mit einem Umsatzrückgang im zweistelligen Prozentbereich. Wesentlich besser laufe es dagegen in Nord- und Lateinamerika. Der Sportartikelhersteller gehe in Nordamerika von einem Umsatzwachstum im hohen Zehnprozentbereich aus, in Südamerika rechne er sogar von einem Wachstum von 30 bis 40 Prozent.Wegen der bestätigten Prognose bleibt die Aktie weiterhin günstig und Anleger bleiben weiterhin investiert, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link