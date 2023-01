Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

146,78 EUR +0,19% (23.01.2023, 10:47)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

146,78 EUR +0,23% (23.01.2023, 10:32)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (23.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die adidas-Aktie habe im letzten Jahr stark gelitten. Der Kurs habe sich fast mehr als halbiert. Mit der Ankündigung des neuen Chefs Bjørn Gulden sei es wieder aufwärts gegangen. Nun stehe der Kurs an einem wichtigen Widerstand. Lohne sich jetzt der Einstieg? "Der Aktionär" nehme adidas genauer unter die Lupe.Seit dem November-Tief bei 93,40 Euro habe die adidas-Aktie wieder um etwa 56 Prozent zugelegt. Derzeit teste der Kurs die GD200 bei 150,07 Euro. Mit dem nachhaltigen Sprung über diese Hürde würde ein neues charttechnisches Kaufsignal generiert. Lege die Aktie dagegen wieder den Rückwärtsgang ein, sollte die 20-Tage-Linie bei 138,53 Euro eine Unterstützung bieten.Von den 37 von Bloomberg befragten Analysten würden zehn die Aktie zum Kauf empfehlen, während sie vier verkaufen würden. Eine der jüngsten Einschätzungen sei von Analyst Piral Dadhania von der RBC gekommen. Er habe die Einstufung auf "sector-perform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Im Dezember habe das Interesse an Sportartikel-Webseiten angezogen, habe er begründet. Allerdings habe PUMA angesichts der stärksten Umsatzdynamik und vergleichsweise niedriger Aktienbewertung die Nase vorn. WKN 866993 ) sei mit 36 dagegen noch höher bewertet.Der zwischenzeitlich starke Aufwärtsimpuls bei der adidas-Aktie sei - neben der allgemeinen Stärke der Aktienmärkte - auf die Freude über Bjørn Gulden als neuen Chef zurückzuführen. Tatsächlich könnte der Sportartikelhersteller unter dem neuen Chef zu einer spannenden Restrukturierungsstory werden, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 23.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link