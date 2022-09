Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

148,72 EUR +2,31% (12.09.2022, 17:17)



DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (12.09.2022/ac/a/d)





Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Bridgewater Associates, LP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von adidas moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Bridgewater Associates, LP haben ihre Short-Aktivitäten in den Aktien der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ein Stück weit ausgebaut.Die Finanzprofis des 160 Mrd. USD schweren Hedgefonds Bridgewater Associates, LP mit Sitz in Westport, Connecticut, USA, haben am 09.09.2022 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,49% auf 0,50% der adidas-Aktien angehoben.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der adidas AG:0,50% Bridgewater Associates, LP (09.09.2022)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der adidas AG: mindestens 1,41%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze adidas-Aktie: