13.03.2024



192,76 EUR +0,28% (13.03.2024, 12:58)



DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF)



London (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von eToro:Die Experten von eToro nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die adidas-Aktie sei stark in den Handel am Mittwoch gestartet und habe fast den Höchststand von 198 Euro aus dem Jahr 2023 erreicht. Trotz eines Verlusts von 58 Millionen Euro und einem Umsatzrückgang von 4,8 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro im Jahr 2023 schienen die Anleger vorerst gelassen zu bleiben, so die Experten von eToro. Allerdings sei rasch ein Ausverkauf gefolgt, der die Aktie abrupt ins Minus gezogen habe.Besonders kritisch sei die Lage in Nordamerika, wo 28 Prozent des Umsatzes generiert werde. Hohe Lagerbestände und ein erwarteter Umsatzrückgang würden weiterhin belasten. Die US-Einzelhandelsdaten für Februar würden dabei helfen, die Stärke des Verbrauchers zu bewerten. Im Januar seien die Umsätze lediglich um 0,6 Prozent im Jahresvergleich gewachsen, der niedrigste Wert seit Mai 2020.adidas sei zuversichtlich, dass sich das Wachstum in anderen Regionen fortsetze, und dieser Optimismus könnte durch fundamentale Faktoren gestützt werden. China, verantwortlich für 14 Prozent des Umsatzes, habe sich nach vier Monaten aus der Deflation erholt und strebe für 2024 ein BIP-Wachstumsziel von rund 5 Prozent an. In Europa, wo 38 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet werde, könnte eine mögliche Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im Juni adidas zugutekommen und den Konsum ankurbeln.Der Relative Strength Index (RSI) liege derzeit bei 56 im neutralen Bereich, was darauf hindeute, dass die Aktie nicht überkauft sei. Ein Ausbruch über den Höchststand von 198 Euro könnte das nächste Kursziel von 220 Euro freisetzen. Unterstützungen liegen bei der 50-Wochen-Linie von 174 Euro und dem Tiefstand vom September bei 154 Euro, so die Experten von eToro. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link