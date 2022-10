Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (25.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegemagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern habe auf die Aussagen von Kanye West reagiert und die Kooperation mit dem Musiker beendet. West habe vor Kurzem in einem Video behauptet: "Ich kann antisemitische Dinge sagen, aber adidas kann mich nicht fallen lassen." Zuvor habe er mit Aussagen über die angebliche Macht von Medien gesprochen, die von Juden kontrolliert würden.Die Entscheidung habe gravierende Auswirkungen auf das Geschäft von adidas. Die Aktie verliere über 4% und notiere so tief wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr. Angesichts der starken Saisonalität des vierten Quartals dürfte sich dies kurzfristig mit bis zu 250 Mio. Euro negativ auf den Nettogewinn des Unternehmens im Jahr 2022 auswirken, so adidas weiter. Ye, wie Kanye West seit 2021 offiziell heiße, habe adidas im vergangenen Jahr mit seiner Marke Yeezy knapp 1,7 Mrd. Euro Umsatz eingebracht. Das seien 8% des Jahresumsatzes gewesen.adidas habe mit der Entscheidung einen großen Schaden für seine Traditionsmarke abgewendet. Nun müsse der Konzern aber einen Weg finden, die erlittenen Umsatzeinbußen zu kompensieren. Auf den neuen Chef, wer auch immer es werde, warte eine Herkulesaufgabe, auch wegen der China-Problematik. Die adidas-Aktie sei derzeit kein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegemagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2022)Börsenplätze adidas-Aktie: