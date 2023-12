Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

194,20 EUR +0,94% (01.12.2023, 10:03)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

193,80 EUR +0,86% (01.12.2023, 09:49)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (01.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sehe ganz danach aus, als würde die adidas-Aktie das Jahr mit einem Schlussspurt beenden. Anleger hätten sicher nichts dagegen. Das Papier habe am Mittwoch einen großen Widerstandsbereich überwinden können. Nach diesem Kaufsignal könnte die Aktie nun, aus charttechnischer Sicht, um weitere 15 Prozent steigen.Zusammen mit dem Gesamtmarkt habe am Mittwoch auch die adidas-Aktie kräftig zulegen können. Dadurch habe der Titel den großen Widerstandsbereich bei rund 188 Euro überwinden können. Dieser bestehe aus dem Hoch vom 25. Juli bei 186,54 Euro und den Hochs vom 21. August (188,60 Euro) und 4. September (188,48 Euro).Der Kurs dürfte jetzt in Richtung der 200-Euro-Marke durchstarten. Sollte die Aktie auch dieses psychologisch wichtige Level überwinden, hätte der Titel Luft bis zum Hoch vom 22. März 2022 bei 220,80 Euro steigen.Neueinsteigern bietet sich jetzt eine Kaufchance, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 01.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link