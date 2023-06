Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

175,04 EUR +1,59% (21.06.2023, 10:42)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

174,48 EUR +2,97% (21.06.2023, 10:28)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (21.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Das Papier des fränkischen Sportartikelherstellers habe zuletzt von guten Zahlen der Konkurrenz profitiert. Der US-Wettbewerber Lululemon Athletica habe im jüngsten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und die Prognose angehoben. Zudem profitere adidas von besseren Perspektiven am europäischen Sportartikelmarkt. Eine Auswertung von Google Trends habe ergeben, dass die Besucherzahlen in Einkaufszentren zuletzt deutlich besser gewesen seien als gedacht.Die adidas-Aktie setze die Erholungsbewegung der vergangenen Monate fort. "Der Aktionär" sehe bei dem Wert eine interessante Restrukturierungsstory. Anleger sollten mit einem Stopp bei 130 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze adidas-Aktie: