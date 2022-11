Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

115,02 EUR +22,34% (04.11.2022, 14:57)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

108,20 EUR +15,17% (04.11.2022, 14:42)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (04.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegemagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die deutschen Sportartikelhersteller würden seit geraumer Zeit unter den Lockdowns in China leiden, denn die strikte Corona-Politik belaste den Konsum und drücke auf die Margen. Im bisherigen Jahresverlauf würden die Aktien von adidas und PUMA daher zu den Schlusslichtern im DAX gehören. Die adidas-Aktie habe aktuell rund 62% an Wert eingebüßt und die von PUMA 56%.Spekulationen über eine mögliche Lockerung der Null-Covid-Politik in China hätten am Freitag den schwer angeschlagenen Papieren Auftrieb gegeben.Der heutige Kursanstieg sei aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Bei adidas warte die nächste wichtige Hürde in Form der 38-Tage-Linie bei knapp 120 Euro. Erst ein Sprung darüber würde das charttechnische Bild aufhellen. Die adidas-Aktie eigne sich derzeit nur für sehr risikobereite Anleger. In jedem Fall sollte man ein klares Signal abwarten, so Andreas Deutsch vom Anlegemagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze adidas-Aktie: