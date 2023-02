Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (10.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hiobsbotschaft von adidas, 2023 tief in die roten Zahlen zu rutschen, werde auch am Freitag noch nachwirken. Wie der Sportartikelkonzern am Donnerstagabend mitgeteilt habe, werde die Kündigung der Partnerschaft mit dem umstrittenen Rapper Kanye West Umsatz und Gewinn deutlich schmälern. Erste Analysten hätten sich zu Wort gemeldet.Das Analysehaus Jefferies habe den DAX-Konzern von "buy" auf "hold" abgestuft, das Kursziel aber von 140 auf 150 Euro angehoben. Es sei nicht länger einfach, die Augen vor den Problemen des Sportartikelherstellers zu verschließen, so Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngste Bestätigung des Unternehmens, dass die Talsohle in der Geschäftsentwicklung 2023 wohl noch tiefer liegen werde, dürfte viele Investoren verschrecken. Die aktuelle Bewertung preise Erholung der operativen Marge um zehn Prozent ein, die sich nun weiter in die Zukunft zu verschieben scheine.Deutlich niedriger würden J.P. Morgan, RBC und die Baader Bank die Kursziele ansetzen. Die US-Großbank sehe den fairen Wert nur noch bei 100 Euro, nach zuvor 105 Euro. Die Bank aus Kanada senke ihr Ziel um 20 auf 110 Euro - das Rating laute auf "sector perform".Die Baader Bank habe ihre Einstufung auf "reduce" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe einen schrecklichen Ausblick auf 2023 gegeben, der unter allen Erwartungen liege, habe Analyst Volker Bosse geschrieben.Die adidas-Aktie werde auf kurze Sicht weiter unter Druck stehen. Wo der Kurs einen Boden finden werde, lasse sich schwer abschätzen.Anleger sollten vorerst auf andere DAX-Titel ausweichen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2023)