Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

160,70 EUR -4,69% (06.07.2022, 12:46)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

161,02 EUR -3,14% (06.07.2022, 12:34)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (06.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Abstufung von Hauck Aufhäuser Investment Banking habe die adidas-Aktie am Mittwoch ans DAX -Ende katapultiert. Am Vormittag verliere der Titel über fünf Prozent und falle auf den tiefsten Stand seit März 2017. Analyst Christian Salis sehe das Ende der Talfahrt von adidas an der Börse noch längst nicht erreicht.Salis habe sein Kursziel von 285 Euro auf 120 Euro gesenkt und adidas gleich um zwei Stufen von "kaufen" auf "verkaufen" abgestuft. Der Experte hege in seiner Studie zwar keine Zweifel daran, dass adidas als eine der führenden Marken für Sportbekleidung von Megatrends wie steigendem Gesundheitsbewusstsein und bequemer Kleidung profitieren sollte. Die kurzfristigen Aussichten hätten sich aber deutlich verschlechtert.Laut Salis sei die Verbraucherstimmung in wichtigen Endmärkten schlechter denn je. Er befürchte, dass adidas seine diesjährigen Ziele senken müsse. Um das bisherige Umsatzziel zu erreichen, wäre im zweiten Halbjahr ein 20-prozentiges währungsbereinigtes Wachstum notwendig. Dies sei unter neuen Bedingungen besonders anspruchsvoll, zumal adidas bereits für das zweite Halbjahr breit angelegte Preiserhöhungen angekündigt habe. Im ersten Halbjahr dürfte die operative Gewinnmarge nur sieben Prozent erreichen im Vergleich zum Jahresziel von 9,4 Prozent. Dieses sei viel zu ambitioniert, er sehe die Marge im Gesamtjahr mit 6,8 Prozent eher noch unter dem Halbjahreswert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link