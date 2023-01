Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (18.01.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Seit dem letzten Update hätten sich die Nachrichten bezüglich adidas regelrecht überschlagen. Auch aufgrund der Kündigung der Partnerschaft mit Kanye West sei der Jahresausblick abermals gesenkt worden. Dafür habe die Nachfolgelösung durch Bjørn Gulden für regelrechte Kurskapriolen gesorgt, welche zusätzlich von den Corona-Lockerungen in China beflügelt worden seien. Ob nun die goldene Zukunft, welche von der Anlegerschaft antizipiert werde, eintrete, erachte der Analyst als fraglich.Aufschluss darüber würden erst neue Zahlen und Statements zum weiteren Verfahren mit der Langfriststrategie geben. Zwar könnte die WM das Ergebnis zum vierten Quartal aufhellen, positive Überraschungen seien nun jedoch auch notwendig, um die jüngste Kursentwicklung zu rechtfertigen. Des Weiteren sehe der Analyst ein Risiko, dass beispielsweise eine offizielle Kappung der Langfristziele den momentanen Optimismus abrupt beenden könnte.Wenn sich die makroökonomischen Grundgegebenheiten weiterhin positiv entwickeln würden, sehe der Analyst auf Sicht von zwölf Monaten durchaus Potenzial für adidas und den zyklischen Konsumsektor insgesamt. Auf aktuellen Bewertungsniveaus sei er jedoch der Meinung, dass es auch in diesem Szenario bewertungstechnisch im Sektor attraktivere Alternativen als adidas (oder Nike) gebe. Er bestätige sein Kursziel bei EUR 155,00.Konsequenterweise ergibt sich aufgrund der jüngsten Kursbewegungen dadurch eine "halten"-Empfehlung (vormals: "Kauf"), so Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsabschlag zur Peergroup berücksichtige. (Analyse vom 18.01.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.