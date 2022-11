Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

124,48 EUR -1,75% (25.11.2022, 12:01)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

124,68 EUR -1,56% (25.11.2022, 11:47)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (25.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Freude bei den Anlegern sei groß gewesen, als der Sportartikelhersteller Anfang November mit der Botschaft herausgerückt sei: Bjørn Gulden werde neuer Konzernchef. Die adidas-Aktie sei um etwa 45 Prozent in die Höhe geschossen. Seither sei die erste Euphorie wieder leicht abgeflacht. Was würden die Analysten raten?Jefferies-Analyst James Grzinic sei bei seiner Kaufempfehlung geblieben und sehe weiterhin ein Kursziel von 140 Euro. Grzinic habe von einer "beachtlichen Entwicklung" der Amerikaner in einer generell gemischten Einzelhandels-Berichtssaison geschrieben. Dies könnte ein erstes Signal dafür sein, dass die Preisrisiken im kommenden Jahr in der Sportartikelbranche wieder kleiner werden könnten.Goldman Sachs-Analyst Richard Edwards habe das Rating auf "Neutral" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für die Einzelhandelsbranche an die jüngsten Einschätzungen der Goldman-Ökonomen angepasst. Diese würden in der Eurozone mit einer milderen Rezession als bisher rechnen.Analyst Christian Salis von Hauck Aufhäuser Investment Banking sei hingegen weiter bearish. Er habe das Kursziel bei 85 Euro belassen und empfehle die Aktie zum Verkauf. Trotz positiver Impulse der Fußballweltmeisterschaft dürften die operativen Herausforderungen für den Sportartikelhersteller anhalten. Der neue Unternehmenschef stehe vor großen Herausforderungen, zumal in Europa eine Rezession drohe.DER AKTIONÄR prophezeite bereits, dass die starke Rally aufgrund der Personalie nicht von Dauer sein werde. Die Anleger möchten operative Fortschritte sehen, sonst würden erneut Kursverluste drohen.Die adidas-Aktie ist derzeit vorerst kein Kauf, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)