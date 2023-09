Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

185,78 EUR +0,57% (04.09.2023, 15:38)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

186,28 EUR +0,99% (04.09.2023, 15:23)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (04.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Nach dem Rücksetzer durch den FootLocker-Schock befinde sich die adidas-Aktie auf Erholungskurs. Die Herzogenauracher seien auf dem besten Weg, den siebten Handelstag in Folge mit grünen Vorzeichen abzuschließen. Ein neues Jahreshoch sei jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Deshalb bleibe die adidas-Aktie ein Kauf.Seit dem 25. August kenne das Papier nur den Weg nach oben. Die Performance seitdem betrage plus acht Prozent. Aktuell notiere der Titel bei 188,48 Euro, um ein neues Jahreshoch zu erreichen würden nur noch zwölf Cent fehlen.CEO Bjørn habe den angeschlagenen Sportartikelhersteller zum zweitgrößten DAX-Gewinner 2023 gemacht. Seit Jahresanfang habe die Aktie um fast 50 Prozent zugelegt. adidas habe seine Marktanteile in China zurückgewonnen, sei mit Messi in den USA gut positioniert und habe die Effizienz hin zu mehr Profitabilität erhöht.Bei adidas gehe es aufwärts. Anleger kaufen nach, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". Das Kursziel des AKTIONÄR laute 220 Euro. (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link