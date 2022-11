Börsenplätze adidas-Aktie:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (09.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Europas größter Sportartikelhersteller habe die Umsatz- und Margenprognose noch einmal gesenkt. Grund sei das Ende der Partnerschaft mit dem US-Rapper Kanye "Ye" West nach dessen Entgleisungen. Die adidas-Aktie, die in den vergangenen Tagen stark gestiegen sei, gebe im frühen Handel nach.Da das Geschäft mit den Produkten des Musikers ("Yeezy") im vierten Quartal wegfalle und dieses traditionell zum Jahresabschluss besonders stark sei, rechne adidas beim Umsatz jetzt nur noch mit einem um Währungseffekte bereinigten Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die operative Marge werde jetzt nur noch bei 2,5% erwartet, so der fränkische Konzern. Zuletzt habe der Konzern ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine Marge von 4% in Aussicht gestellt.adidas habe erst am 20. Oktober vor allem wegen der Probleme in China und der Kaufzurückhaltung infolge der hohen Inflation wieder einmal die Umsatz- und Margenprognosen gesenkt und damit die Aktie auf Talfahrt geschickt. Wenige Tage danach habe das Unternehmen die Partnerschaft mit Kanye "Ye" West beendet. Damals habe adidas bereits mitgeteilt, dass dieser Schritt das Ergebnis mit rund 250 Mio. Euro belasten werde und die Prognose für den Überschuss aus fortgeführten Geschäft deswegen noch weiter reduziert werden müsse.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link