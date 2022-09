Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die große Enttäuschung der Anleger über den Quartalsbericht von Nike schwappe am Freitag ein Stück weit auch auf die Aktien der deutschen Konkurrenz über. Die Papiere von adidas seien am Vormittag 3,6 Prozent abgesackt auf 119,52 Euro und die Aktien von PUMA sogar 4,4 Prozent auf 48,65 Euro. Damit würden sie neben der Deutschen Börse AG zu den drei einzigen Verlierern im DAX gehören.Der Druck sei damit aber dennoch nicht annähernd so groß wie beim US-Wettbewerber, dessen Aktien im nachbörslichen Handel etwa neun Prozent eingebüßt hätten. Fazit des ersten Quartals sei, dass das Geschäft des US-Sportartikelkonzerns von gestiegenen Logistik-Kosten und dem starken Dollar gebremst werde.Händler hätten in ersten Einschätzungen urteilt, dass die Bruttomarge vor diesen Hintergründen enttäuscht habe. Auf Umsatzseite sehe es besser aus, hier sei die Entwicklung in Nordamerika und dem EMEA-Wirtschaftsraum positiv, wenngleich es in China noch keine Erholung gebe. Negativ sei wiederum, dass Nike mit hohen Lagerbeständen ins Weihnachtsgeschäft gehe. Diese seien um 44 Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar gestiegen. Dies sei kein gutes Zeichen, so ein Händler. Nike gehe "entschlossen" vor, um die Überschüsse abzubauen, habe Finanzchef Matthew Friend in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt. Schon im Sommer habe Nike dafür zu Rabatten gegriffen. Besonders stark seien die Lagerbestände in Nordamerika angestiegen.Wie zuletzt schon viele Experten habe er hervorgehoben, dass der Konsumgütersektor weiter leiden dürfte, solange die Inflation so hoch bleibe wie aktuell. In Deutschland habe sie mittlerweile die Zehn-Prozent-Marke und damit ein 70-Jahreshoch erreicht.Anleger warten ein positives Signal ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2022)Mit Material von dpa-AFX