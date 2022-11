7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

119,98 EUR -0,08% (09.11.2022, 10:44)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

121,00 EUR +0,83% (09.11.2022, 10:28)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (09.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am 25. Oktober habe adidas die Partnerschaft mit Kanye (Ye) West beendet, nachdem dieser unter anderem auf sozialen Medien mehrmals mit antisemitischen Kommentaren negativ aufgefallen sei. Gleichzeitig sei die Produktion von Produkten der Marke Yeezy eingestellt und alle Zahlungen an Ye gestoppt worden.Das Ende dieser Partnerschaft wirke sich nach eigenen Angaben "mit bis zu EUR 250 Mio." negativ auf das Nettoergebnis 2022 an. Deshalb habe man den Ausblick für das Gesamtjahr erneut nach unten angepasst. Bereits bei den vorläufigen Zahlen seien eine weitere Abnahme des Kundenaufkommens in China und Kosten zum Lagerabbau berücksichtigt worden. Mit Einrechnung der Verluste durch das Kooperationsende belaufe sich die neue Prognose auf einen Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen von EUR 250 Mio. (zuvor: EUR 500 Mio.).Insgesamt sei der Umsatz im dritten währungsbereinigt um 4% auf EUR 6,4 Mrd. gewachsen. Getrieben worden sei das Wachstum von den westlichen Regionen, während sich der negative Trend in China fortsetze. Die Bruttomarge sei im Jahresvergleich um 1,0 Prozentpunkt zurückgegangen, da positive Effekte durch Preiserhöhungen von gestiegenen Kosten in der Lieferkette und höheren Rabatten überschattet worden seien.Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen habe aufgrund mehrerer Einmalaufwendungen in Höhe von knapp EUR 300 Mio. und außerordentlicher Steueraufwendungen EUR 66 Mio. bzw. EUR 0,34 je Aktie betragen, womit man deutlich unter den Erwartungen zu liegen gekommen sei. PUMA , ab dem 1. Januar 2023 das Amt des Geschäftsführers antreten werde.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von adidas lautete "Kauf", so Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 09.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen