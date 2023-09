Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Aufatmen bei den Anlegern: Nike habe mit seinen Zahlen zum ersten Geschäftsjahr überzeugen und die niedrigen Erwartungen toppen können. Das beflügele am Freitagmorgen auch die Aktie des deutschen Konkurrenten adidas. Mit einem Kursplus von rund 6% springe sie an die DAX-Spitze.Nach dem starken Abverkauf seit Septemberbeginn habe sich das Chartbild bei adidas nun wieder aufgehellt. Der Kurs habe mit dem starken Run am Freitagmorgen die wichtige 200-Tage-Linie bei 158,94 Euro zurückerobert. Diese sollte nun nach unten hin stützen. Halte der Aufwärtstrend an, dürfte schon bald der Sprung über den GD100 bei 171,91 Euro sowie den GD50 bei 176,30 Euro erfolgen."Der Aktionär" bewerte den Ausbruch nach oben als Ende des Abverkaufs. Anleger sollten an Bord bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: