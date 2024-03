Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (22.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Neben dem Aus der Zusammenarbeit mit der deutschen Nationalmannschaft drücke bei adidas der vorsichtige Ausblick von Nike auf die Stimmung der Anleger. Der US-Konkurrent habe seine Aktionäre auf eine triste Umsatzentwicklung eingestellt. Damit sei Nike den Herzogenaurachern zum zweiten Mal in die Parade gefahren.Ab 2027 werde Nike das DFB-Team ausrüsten. Nach Information des Handelsblatts zahle der US-Konzern mehr als 100 Mio. Euro pro Jahr für den Deal und damit wohl doppelt so viel wie bisher adidas. Klar, adidas verliere einen wichtigen Werbepartner. Aber ob sich für Nike die Investition lohne, sei sehr fraglich. 2014, als Deutschland Weltmeister geworden sei, sei ein Super-Verkaufsjahr für adidas gewesen. Aber letzten Endes seien es nur 3 Mio. abgesetzte Deutschland-Trikots gewesen. Verdienen dürfte der Konzern pro Trikot, das 100 Euro koste, rund 20 Euro.Das DFB-Aus sei sehr schade, aber adidas habe drei Jahre Zeit, neue Deals einzutüten. Die Aktie bleibe auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze adidas-Aktie: