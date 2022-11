Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegemagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der scheidende PUMA-Chef Björn Gulden solle laut einem Bericht zum größeren Lokalrivalen adidas wechseln. Das berichte das "Manager Magazin" am Freitag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Gulden würde damit Nachfolger des auf Abruf stehenden Vorstandsvorsitzenden Kasper Rorsted, der bereits vor einiger Zeit sein Ausscheiden angekündigt habe. Die Aktien würden mit deutlichen Kursausschlägen reagieren.Der überraschende Abgang von Konzernchef Björn Gulden habe den Aktionären von PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960) am Freitag die Laune verdorben. Die Papiere des Sportartikelkonzerns seien ins Minus gedreht, nachdem sie zuvor infolge der Hoffnung auf eine weniger restriktive Corona-Politik Chinas noch deutlich gestiegen seien. Nach neun Jahren an der Spitze werde der amtierende Chef Björn Gulden seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie der Konzern mitgeteilt habe. Arne Freundt werde zum 1. Januar auf Gulden folgen.Da Gulden PUMA während seiner Amtszeit stark geprägt habe, sei der Schritt negativ für den Konzern, habe Analystin Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC gesagt. Allerdings sei der Konzern in einer guten Verfassung und entwickle sich schwungvoll und daran dürfte sich mit Blick auf die von Gulden geschaffenen strategischen Ziele kurz- bis mittelfristig nicht viel ändern.adidas suche aktuell einen neuen Chef, der den Konzern wieder auf Kurs bringe. Wegen teils hausgemachter Probleme in China, einer schleppenden Nachfrage in vielen Ländern und steigender Kosten habe adidas erst im Oktober die Geschäftsprognose für 2022 zum dritten Mal gesenkt.UPDATE: adidas hat mittlerweile bestätigt, dass man sich in Gesprächen mit Gulden als möglichem Nachfolger von Rorsted befindet, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)