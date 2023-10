Börsenplätze adidas-Aktie:



169,98 EUR -0,14% (12.10.2023, 17:07)



169,80 EUR +0,08% (12.10.2023, 16:54)



DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der PUMA-Schock in der vergangenen Woche, der auch adidas belastet habe, wirke nicht weiter nach. Am Donnerstag lege die adidas-Aktie um 1,5 Prozent auf 172,26 Euro zu und lasse damit die 200-Tage-Linie (aktuell 161,78 Euro) weiter hinter sich. Nun kratze das Papier an dieser Hürde.Die Anleger würden die Sorgen abschütteln, dass die Geschäfte der Branche einen Dämpfer erleiden könnten. Die Comeback-Story von adidas setze sich fort, die Bullen würden weiter an CEO Bjørn Gulden glauben.Für Rückenwind hätten zuletzt mehrere positive Analystenstudien gesorgt. Berenberg-Analyst Graham Renwick etwa habe sein Kursziel von 220 Euro für adidas belassen. Für das Q3 erwarte er der Experte gute Fortschritte im Kerngeschäft.Charttechnisch werde es nun spannend bei adidas - dem Titel könnte der Sprung über die 100-Tage-Linie (aktuell: 172,27 Euro) und über die 50-Tage-Linie gelingen (173,57 Euro). Die 180-Euro-Marke dürfte kein großes Hindernis darstellen, sodass im Anschluss der Blick in Richtung Hoch bei 188,60 Euro gehen würde.DER AKTIONÄR habe adidas seit Mai auf der Empfehlungsliste. Kursziel: 220 Euro, Stopp: 140 Euro. (Analyse vom 12.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link