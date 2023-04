Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei eine atemberaubende Entwicklung für eine DAX -Aktie: Anfang November 2022 habe es eine adidas-Aktie noch für 94 Euro gegeben, inzwischen habe sich der Kurs wieder auf 160 Euro erholt. Damit sei zwar immer noch viel Luft bis zum Allzeithoch (336 Euro), das erst 2021 markiert worden sei, aber immerhin. Ein neuer Plan solle für weiteren Auftrieb sorgen.adidas müsse schleunigst sein China-Problem in den Griff bekommen. Einst sei das asiatische Land für den Sportartikelhersteller der Hoffnungsträger schlechthin in Sachen Wachstum gewesen, unter anderem, weil die dortige Mittelschicht gewachsen sei und die Margen für adidas in China besonders stark gewesen seien. 2022 sei dann aber schwierig gewesen (Umsatzrückgang um 36 Prozent!) und der neue China-Chef bei adidas, Adrian Siu, sage, dass dieses Jahr "wahrscheinlich nicht viel einfacher" werde.Eigentlich hätten die Probleme für adidas sogar schon vor den Covid-Lockdowns begonnen: Weil westliche Unternehmen aus Image-Gründen nicht mehr Baumwolle aus Xinjiang hätten verarbeiten wollen (Stichwort: Zwangsarbeit), hätten sich chinesische Verbraucher zunehmend in Richtung heimischer Marken wie Li Ning und Anta Sports ( ISIN KYG040111059 WKN A0MVDZ ) orientiert.Genau bei dieser Tendenz zum patriotischen Konsum wolle Siu laut "Aktionär"-Kooperationspartner "Financial Times" nun ansetzen. adidas werde internationales Produktdesign mit traditionellen chinesischen Elementen verbinden, "um die Herzen und Köpfe der jungen Konsumenten zu gewinnen", werde Siu zitiert.adidas wolle außerdem deutlich mehr Produkte für China in China entwerfen und produzieren - und die entsprechenden Prozesse beschleunigen. Dieser patriotische Ansatz möge auf den ersten Blick wie eine etwas plumpe Schleim-Attacke wirken, sei aber im Endeffekt vielleicht genau das, was es brauche, damit adidas in der Gunst der chinesischen Verbraucher wieder steige. Unsicherheiten würden aber bleiben, nicht zuletzt, weil es sich in anderen asiatischen Ländern längst günstiger als in China produzieren lasse und das Verhältnis zwischen China und dem Westen allgemein recht angespannt sei.Wer bei adidas investiert ist, kann die Aktie halten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Ein Neueinstieg dränge sich aktuell aber nicht unbedingt auf. (Analyse vom 24.04.2023)