Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

188,30 EUR +2,50% (21.08.2023, 12:04)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

188,44 EUR +2,64% (21.08.2023, 11:50)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie: A1EWWW

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie: ADS

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie: ADDDF

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (21.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die adidas-Aktie gehöre am heutigen Montag zu den Spitzenwerten im DAX. Zuletzt habe eine geplante Indien-Kooperation die Papiere in die Höhe getrieben, doch vergangenen Freitag habe die Aktie diese Gewinne bereits wieder eingebüßt. Sei der kurze Abverkauf nun bereits wieder Geschichte?Das Chartbild bei adidas habe sich schnell wieder aufgehellt. Zwar befinde sich die Aktie seit Anfang Juli im Aufwärtstrend, doch dieser gestalte sich als recht volatil. Die geplante Indien-Kooperation komme am Markt gut an und habe die Aktie auf ein neues 14-Monats-Hoch katapultiert.Die technische Reaktion auf den darauffolgenden Markteinbruch könnte eine neue Erholungswelle in Gang setzen. Die Aktie notiere auf dem Niveau von Juni 2022, nun rücke das damalige Hoch bei 190,10 Euro in den Fokus. Der Ausbruch darüber wäre ein starkes Kaufsignal.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link