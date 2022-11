Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.adidas sei auf der Suche nach einem Nachfolger für den erfolglosen Kasper Rorsted fündig geworden. Neuer Chef bei der weltweiten Nummer 2 unter den Sportartikelherstellern werde der bisherige PUMA-CEO Björn Gulden. Damit hätten sich die Gerüchte vom Freitag bestätigt. Die Börse reagiere erleichtert, die adidas-Aktie steige.Der Wechsel werde zum 1. Januar nächsten Jahres vollzogen, habe adidas am Dienstag in Herzogenaurach bekannt gegeben. PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960) habe am vergangenen Freitag den Weggang des Norwegers nach erfolgreichen neun Jahren bekannt gegeben. adidas habe ebenfalls am Freitag Gespräche mit Gulden bestätigt.Kasper Rorsted, einst wegen wirtschaftlicher Erfolge gefeierter, zuletzt aber glückloser Konzernlenker bei adidas, werde bereits mit Ablauf dieser Woche am 11. November das Unternehmen verlassen, habe es geheißen. Bis zur Übernahme durch Gulden werde für den Rest des Jahres Finanzvorstand Harm Ohlmeyer das Ruder bei der Drei-Streifen-Marke übernehmen.Für den einstigen Fußball- und Handball-Profi Gulden sei das Engagement bei adidas eine Rückkehr. Von 1992 bis 1999 sei er dort für Bekleidung und Accessoires zuständig gewesen.Gulden sei eine sehr gute Wahl, allerdings werde der Job bei adidas auch für ihn alles andere als ein Spaziergang. Die Liste mit Problemen bei der Nummer 2 sei lang, Gulden werde um tiefgreifende Reformen der Konzernstrukturen nicht herum kommen. Die erste Euphorie dürfte bald verflogen sein, schon bald wird die Börse Fortschritte sehen wollen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)