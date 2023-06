XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

167,96 EUR +4,97% (12.06.2023, 13:51)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (12.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Aneesha Sherman, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) hoch und erhöht das Kursziel.Die Wärme der Marke adidas habe bis 2022 nachgelassen, steige jetzt aber wieder, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der T-Toe-Stil sorge für ein starkes Interesse, Yeezy sei letzte Woche ausverkauft gewesen, Lionel Messi in Miami werde wahrscheinlich den Marktanteil in den USA erhöhen und die Einzelhändler in den USA, China und Europa hätten sich diese Woche bei Channel-Checks positiv geäußert.Aneesha Sherman, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie von "market perform" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 91,63 auf 112,32 USD angehoben. (Analyse vom 12.06.2023)Börsenplätze adidas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:167,92 EUR +5,00% (12.06.2023, 14:05)