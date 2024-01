Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (08.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei nicht gut in das Jahr 2024 gestartet. In der ersten Handelswoche habe die adidas-Aktie u.a. wegen einer Gewinnwarnung des britischen Rivalen JD Sports 5,5 Prozent verloren. Aktuell befinde sich die Aktie an einer wichtigen Unterstützung, die es zu halten gelte.Bereits Ende Oktober 2023 habe die adidas-Aktie den GD200 (172,43 Euro) erfolgreich testen und eine weitere Aufwärtsbewegung starten können. Rund zwei Monate später könnte sich dieses Szenario wiederholen.Die Trendlinie bei aktuell 169,90 Euro verstärke die Wahrscheinlichkeit eines bullishen Trendwechsels. Diese erstrecke sich über das Dezember-Tief 2022 (114,60 Euro) und das Oktober-Tief 2023 (154,64 Euro). Bei einem erfolgreichen Rebound dürfte der Kurs zunächst das Gap vom 4. Januar zwischen 174,96 Euro und 178,04 Euro schließen, bevor er sich dann auf dem Weg an den GD50 bei 182,67 Euro mache.