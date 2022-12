Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

119,00 EUR +0,20% (16.12.2022, 12:08)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

118,50 EUR -0,05% (16.12.2022, 11:56)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (16.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Land unter bei adidas: Am gestrigen Donnerstag habe die Aktie des Sportartikelherstellers ihre Abwärtsbewegung fortgesetzt und sei an das DAX -Ende gerutscht. Seit Jahresbeginn habe sich der Kurs etwa halbiert. Wie stünden die Vorzeichen für 2023? Ein Analyst sehe in der Aktie einen der Top-Picks für das neue Jahr.Für Analyst Thomas Maul von der DZ BANK zähle die adidas-Aktie zu seinen Favoriten für 2023. Der Experte habe seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 155 Euro bestätigt. Damit spreche er der Aktie ein Potenzial von etwa 32 Prozent zu. Mit adidas könnten Investoren von einer Aufhellung des Konsumklimas und von einer "Restrukturierungsstory" profitieren. Letztere werde vom neuen Chef Bjørn Gulden befeuert, so Maul.Cowen-Analyst John Kernan empfehle die Aktie am heutigen Freitag mit der Einstufung "market-perform" ebenfalls zum Kauf und sehe das Kursziel bei 125 Euro. Die 37 von Bloomberg befragten Analysten seien auch insgesamt eher positiv gestimmt: Zwölf würden die Aktie zum Kauf empfehlen, während sie lediglich vier verkaufen würden.Da die Lage in der Sportartikelbranche zudem schwierige bleibt, ist die Aktie für den "Aktionär" vorerst weiter kein Kauf, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur adidas AG. (Analyse vom 16.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link